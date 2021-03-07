كوبيش يدعو إلى عدم عرقلة اجتماع مجلس النواب في سرت «تحت أي ذريعة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 07:07 مساء
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا يان كوبيش. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إلى عدم عرقلة الجلسة المقررة لمجلس النواب غدًا الإثنين في مدينة سرت «تحت أي ذريعة»، مشيرًا إلى رسالة نصية جرى تداولها اليوم بشأن مزاعم الرشوة التي شابت ملتقى الحوار السياسي.

جاءت دعوة كوبيش في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأحد، أكد فيه أهمية عقد جلسة مجلس النواب يوم الإثنين 8 مارس، لافتا ًإلى أنها «الجلسة الأولى منذ سنوات عدة».

واعتبر المبعوث الخاص أن هذه الجلسة، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، لإجراء مناقشات مستفيضة والنظر في منح الثقة لتشكيلة الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد دبيبة، «هي خطوة مهمة أخرى نحو استعادة وحدة وشرعية المؤسسات والسلطات الليبية بما يحقق وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها».

وشدد كوبيش قائلًا: «يجب عدم عرقلة هذه الجهود تحت أي ذريعة، بما في ذلك تناقل أخبار مزيفة مثل الرسالة النصية المتداولة اليوم حول التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة بشأن مزاعم الرشوة».

- سامح شكري يبحث مع كوبيش «تطورات الأزمة الليبية»

والتقى كوبيش في القاهرة اليوم وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي ناقش معه مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والتأكيد على «ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، فضلًا عن أهمية التصدي لأي محاولات من شأنها عرقلة توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، أو تُكرِّس الانقسام الليبي»، وفق بيان الخارجية المصرية.

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