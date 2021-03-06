مسح عشوائي للكشف عن «كورونا» في مدارس البيضاء

مسح عشوائي للكشف عن «كورونا» في مدارس البيضاء، 6 مارس 2021. (مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة في البيضاء)

أجرت فرق الرصد والتقصي في بلدية البيضاء سلسلة زيارات إلى بعض المؤسسات التعليمية؛ لسحب المسحات الأنفية الخاصة بفيروس «كورونا» من الطلاب والمعلمين بمدارس داخل نطاق البلدية.

وتأتي الزيارات في إطار توصيات اللجنة الاستشارية الطبية العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالمسح العشوائي في المدينة، بهدف قياس الوضع الوبائي ومدى تأثيره على استمرار العملية التعليمية بالمدينة، وفق ما نشر مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية البيضاء على صفحته بموقع «فيسبوك».

- سحب عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» بمدارس منطقة مرتوبة

واطلع الفريق خلال الزيارات التي شملت 30 مدرسة أخييرت عشوائيًا من قبل اللجنة الاستشارية الطبية العليا، على « مدى التزام المؤسسات التعليمية بالإجراءات الاحترازية حسب التوصيات».



والسبت، شرع فريق الرصد والتقصي بالخدمات الصحية أم الرزم، في سحب عينات المسح العشوائي لفيروس «كورونا المستجد» بمدارس منطقة مرتوبة. وتم الكشف عشوائيًا على عدد من الطلاب والمعلمين بالمنطقة، وظهرت جميع النتائج سلبية.

مسح عشوائي للكشف عن «كورونا» في مدارس البيضاء، 6 مارس 2021. (مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة في البيضاء)

مسح عشوائي للكشف عن «كورونا» في مدارس البيضاء، 6 مارس 2021. (مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة في البيضاء)

مسح عشوائي للكشف عن «كورونا» في مدارس البيضاء، 6 مارس 2021. (مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة في البيضاء)

مسح عشوائي للكشف عن «كورونا» في مدارس البيضاء، 6 مارس 2021. (مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة في البيضاء)