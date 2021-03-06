سحب عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» بمدارس منطقة مرتوبة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 08:58 مساء
سحب عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» بمدارس منطقة مرتوبة، 6 مارس 2021. (صحة الموقتة)

شرع فريق الرصد والتقصي بالخدمات الصحية أم الرزم، اليوم السبت، في سحب عينات المسح العشوائي لفيروس «كورونا المستجد» بمدارس منطقة مرتوبة.

وقال مكتب الإعلام بإدارة الخدمات الصحية ببلدية أم الرزم إن السحب تقيد بالخطة الموضوعة من قبل اللجنة الطبية العليا وإدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، على ما نشرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة على صحفتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار إلى الكشف على عدد عشوائي من الطلاب والمعلمين بمنطقة مرتوبة، مؤكدًا سلبية العينات جميعها.

سحب عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» بمدارس منطقة مرتوبة، 6 مارس 2021. (صحة الموقتة)
سحب عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» بمدارس منطقة مرتوبة، 6 مارس 2021. (صحة الموقتة)
سحب عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» بمدارس منطقة مرتوبة، 6 مارس 2021. (صحة الموقتة)
سحب عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» بمدارس منطقة مرتوبة، 6 مارس 2021. (صحة الموقتة)
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