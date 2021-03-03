شركة الكهرباء: تركيب 10 أعمدة وتجهيز برج محول بمنطقة وادي الربيع

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء توصيلة ضغط منخفض، وتركيب 10 أعمدة خشبية مع تجهيز برج محول بمنطقة وادي الربيع التابعة لدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن فرقة الخطوط الهوائية التابعة لدائرة التركيبات العامة المرقب تواصل أداء عملها الفني «من أجل راحة المواطن الكريم».

ديوان المحاسبة يلزم «الكهرباء» بتقديم جدول بمشاريع الصيانة العاجلة في موعد أقصاه الإثنين المقبل

والإثنين، حدد ديوان المحاسبة للشركة العامة للكهرباء موعدًا أقصاه الإثنين المقبل لتقديم «جدول محدد يضم مشاريع الصيانة العاجلة، التي تكون جاهزة قبل الذروة الصيفية المقبلة، وتسهم في إضافة 1000 ميغاوات على الأقل»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».