ديوان المحاسبة يلزم «الكهرباء» بتقديم جدول بمشاريع الصيانة العاجلة في موعد أقصاه الاثنين القادم

اجتماع شكشك ورئيس الشركة العامة للكهرباء. (ديوان المحاسبة)

حدد ديوان المحاسبة للشركة العامة للكهرباء موعد أقصاه الاثنين المقبل لتقديم «جدول محددا يضم مشاريع الصيانة العاجلة والتي تكون جاهزة قبل الذروة الصيفية القادمة وتسهم في إضافة 1000 ميجاوات على الأقل»، وفق ما نشره الديوان عبر صفحته على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الديوان خالد شكشك صباح أمس الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة أداء قطاعات الطاقة بالديوان، ومدير متابعة قطاع الطاقة بالديوان.

وقال ديوان المحاسبة، إن الاجتماع بحث إجراءات تنفيذ الخطة العاجلة لأعمال الصيانة، حيث شدد رئيس الديوان خالد شكشك على مسؤولي الشركة العامة للكهرباء «على ضرورة أخذ الأمر بحزم وجدية وعدم التأخير تفاديا لأية إخفاقات قد تحصل خلال الذروة الصيفية».

وأضاف ديوان المحاسبة أن النقاش خلال الاجتماع «خلص إلى أن الظروف غير العادية تحتم اتخاذ إجراءات غير عادية»، و«جرى تحديد موعد أقصاه يوم الاثنين القادم لتقدم الشركة العامة للكهرباء جدولا محددا يضم مشاريع الصيانة العاجلة والتي تكون جاهزة قبل الذروة الصيفية القادمة وتسهم في إضافة 1000 ميجاوات على الأقل».

وأوضح الديوان أن الجدول المقدم من شركة الكهرباء لابد «أن يحوي اسم المشروع والشركة التي تمت عليها الترسية والمبلغ المحدد للتنفيذ وموعد الإنجاز»، على أن يجري «خلال ذات الجلسة (المقررة الاثنين القادم) اعتماد الجدول من قبل الديوان بحضور وزارة المالية التي تتولى تدبير المخصصات والمبالغ المالية اللازمة».

وكلف رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك الإدارة العامة لمتابعة أداء قطاعات الطاقة باليوان بمواكبة العمل والمتابعة مع الشركة العامة للكهرباء لتقديم المقترح المتكامل في الموعد المشار إليه.

اجتماع شكشك مع مسؤولي شركة الكهرباء. (ديوان المحاسبة)