دبيبة يبحث مع السفير الألماني أهمية التئام النواب لعقد جلسة «منح الثقة»

رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة والسفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا خلال لقاء في العاصمة طرابلس، 2 مارس 2021. (تويتر)



قال رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد دبيبة إنه ناقش مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا «أهمية التئام النواب لعقد جلسة خاصة لمنح الثقة للحكومة وتطورات هذا الشأن».

وأشار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» «سعداء بما أبداه السيد أوفتشا من استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي الثنائي والاستمرار في دعم برامج الحكم المحلي وتطلعه لدعم خطتنا بالخصوص».

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وفي وقت سابق الثلاثاء، بحث رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي في جنيف الدكتور محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال السفير الألماني، «شرفنا بلقاء رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي وموسي الكوني»، مضيفًا: «أعجبت بتركيزهم الواضح على الوحدة والمصالحة، وكذلك على دعم مبدأ الشفافية والمساءلة والتحضير للانتخابات في ديسمبر».