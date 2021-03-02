السفير الألماني: معجب بتركيز المنفي ونائبيه على الوحدة والمصالحة والشفافية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 02:03 مساء
محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني خلال لقاء مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا. (تويتر))

بحث رئيس المجلس الرئاسي المختار من الملتقى السياسي في جنيف الدكتور محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني مع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الثلاثاء بمدينة طرابلس، حيث «بارك السفير الألماني للمنفي ونائبيه على انتخابهم للسلطة التنفيذية الجديدة»، بحسب المكتب الإعلامي للمنفي. وأكد رئيس المجلس الرئاسي المنتخب ونائباه «أهمية دور ألمانيا في حل الأزمة الليبية».

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وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال السفير الألماني، «شرفنا بلقاء رئيس المجلس الرئاسي المكلف، محمد المنفي ونائبيه عبدالله اللافي وموسي الكوني»، مضيفا «أعجبت بتركيزهم الواضح على الوحدة والمصالحة، وكذلك على دعم مبدأ الشفافية والمساءلة والتحضير للانتخابات في ديسمبر».

ووفق بيان مكتب المنفي، أكد السفير الألماني «دعم ألمانيا الكامل مخرجات حوار جنيف، والتي ولدت من رحم مباحثات مؤتمر برلين».

والأحد، التقى السفير الألماني مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القبة، مؤكدا أن الاجتماع تناول الاستعدادات لعقد جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة المكلفة برئاسة عبدالحميد دبيبة.

محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني خلال لقاء مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا. (مكتب المنفي)
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