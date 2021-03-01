بالصور.. استعدادات مطار القرضابية لاستقبال وفود النواب والحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 مارس 2021, 07:43 مساء
من أعمال النظافة في مطار القرضابية. (رئاسة الأركان البرية)

يواصل مطار القرضابية بمدينة سرت الاستعدادت لاستقبال وفود النواب والحكومة المشاركين في جلسة مجلس النواب المقررة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة أركان القوات البرية التابعة لقوات القيادة العامة، الإثنين، صورًا تظهر عمليات تنظيف وتجهيز مطار القرضابية، تحسبًا لاستقبال أي وفود من مجلس النواب أو الحكومة، للحضور إلى المدينة.

ويوم الأحد، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، جاهزية مدينة سرت لاستضافة اجتماع مجلس النواب لعقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، وذلك في  بيان  ردًّا على طلب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في سرت.

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وجاء موقف اللجنة العسكرية بعد يوم من تأكيد رئيس وفد حكومة الوفاق في اللجنة العسكرية (5+5)، اللواء أحمد علي أبو شحمة، أن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد، نظرًا لعدم امتلاكها الولاية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال، وعدم وجود «أي قوة أمنية على الأرض في سرت» تابعة للجنة. كما أصدر عدد من أهالي مدينة سرت، بيانًا، الأحد، أعلنوا فيه «ترحيبهم بانعقاد جلسة مجلس النواب بسرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

من أعمال النظافة في مطار القرضابية. (رئاسة الأركان البرية)
من أعمال النظافة في مطار القرضابية. (رئاسة الأركان البرية)
من أعمال النظافة في مطار القرضابية. (رئاسة الأركان البرية)
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