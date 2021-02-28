بيان لمواطنين من سرت حول استضافة المدينة جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

أثناء إلقاء بيان لبعض أهالي سرت حول استضافة المدينة جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الجديدة، الأحد، 28 فبراير 2021 (بوابة الوسط).

أصدر عدد من أهالي مدينة سرت، بيانًا، الأحد، أعلنوا فيه «ترحيبهم بانعقاد جلسة مجلس النواب بسرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».

وجاء في بيان تلاه بعضهم أمام مجمع قاعات واغادوغو، بحضور المجلس التسييري للبلدية، والمجلس الاجتماعي لقبائل سرت إن «المدينة تتوسط ليبيا الحبيبة ولها أهمية كبيرة فى الربط بين المدن الليبية مما يجعلها نقطة التقاء لكل الليبيين».

وأشار البيان كذلك إلى تمتع سرت «بالخبرة الطويلة فى مجال استضافة كافة الملتقيات المحلية والدولية، وتوفير المقومات الأساسية التي من شأنها أن تظهر هذه الملتقيات في أحسن المستويات، المتمثلة في وجود قاعات حديثة التصميم ومتطورة الإمكانات وهي مجمع قاعات واغادوغو».

حضر إلقاء البيان عدد من مديري القطاعات والأجهزة والهيئات والشركات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد النسائي وعدد من الإعلاميين والصحفيين.