لملوم يؤكد أهمية تضمين المسار الإنساني والحقوقي في أية خارطة سياسية قادمة

لملوم يلتقي ممثلين عن مركز الحوار الإنساني، 23 فبراير 2021. (عدل الوفاق)

أكد وزير العدل في حكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الثلاثاء، أهمية الالتزام بمسار العدالة الانتقالية، ودعم متطلبات ولوازم المرحلة المقبلة، والتعاون في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما يضمن احترام وتضمين المسار الإنساني والحقوقي في أية خارطة سياسية قادمة.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه ممثلين عن مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف، بحضور أمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، حسب بيان منشور على صفحة وزارة العدل بموقع «فيسبوك».

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وخلال اللقاء، استمع لملوم إلى «شرحٍ وافٍ عن دور المركز واهتماماته وإسهاماته في تنظيم بعض الحوارات بين الليبيين، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا منذ فترة»، وفق البيان.

لملوم يلتقي ممثلين عن مركز الحوار الإنساني، 23 فبراير 2021. (عدل الوفاق)

لملوم يلتقي ممثلين عن مركز الحوار الإنساني، 23 فبراير 2021. (عدل الوفاق)