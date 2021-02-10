لملوم يبحث مع جلالة أوضاع المهجرين بالداخل والخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 06:48 مساء
من اجتماع لملوم مع يوسف جلالة، 10 فبراير 2021. (عدل الوفاق)

بحث وزير العدل في حكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يوسف جلالة، أوضاع المهجرين بالداخل والخارج، والمشكلات والعراقيل التي حالت دون عودتهم الآمنة إلى منازلهم.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمكتب لملوم بحضور محمد التريكي عن المجتمع المدني بمدينة مصراتة، إلى دعم سبل معالجة أوضاع المهجرين المعيشية وتذليل التحديات التي تواجه عودتهم، حسب ما نشرت الوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

- جلالة يتابع الجهود الأمنية لإعادة النازحين إلى منازلهم
- احتياجات النازحين موضوع مباحثات بين وزير المهجرين بحكومة الوفاق ومفوضية شؤون اللاجئين

وأشار البيان إلى تأكيد الوزيرين أهمية دعم وزارة العدل وخبراتها في مجال إطلاق مسار العداله الانتقالية الصادر بها القانون رقم «29» لسنة 2013، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم إعدادها من قبل الوزارة، وفقًا للاختصاص الممنوح لها بموجب القوانين والقرارات النافذة.

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