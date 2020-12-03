احتياجات النازحين موضوع مباحثات بين وزير المهجرين بحكومة الوفاق ومفوضية شؤون اللاجئين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 02:45 مساء
وزير شؤون المهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة مع مبعوثة مفوضية اللاجئين أرييتي شيان، طرابلس، 3 ديسمبر 2020 (حكومة الوفاق).

استقبل وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق يوسف جلالة، اليوم الخميس، مبعوثة مدير عام مفوضية شؤون اللاجئين أرييتي شيان، بديوان رئاسة الوزراء.

وبحث جلالة مع شيان، خطة عمل وزارته، ومدى إمكانية مشاركة مفوضية شؤون اللاجئين، في العمل ضمن خطة لتغطية احتياجات النازحين في مختلف البلديات، وفق بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء عبر موقع «فيسبوك».

ودعا الوزير إلى ضرورة «توجيه الدعم لمستحقيه في إطار عمل موحد مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية»، كما حث على «العمل بشكل أسرع، خاصة مع دخول فصل الشتاء للتخفيف عن النازحين».

وتطرق اللقاء كذلك إلى «وضع خطة استجابة سريعة لتوفير ما يمكن توفيره من احتياجات أساسية» للعائلات النازحة.

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