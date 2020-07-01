جلالة يتابع الجهود الأمنية لإعادة النازحين إلى منازلهم

يوسف جلالة (وسط) خلال اجتماعه مع مسؤولين أمنيين بحكومة الوفاق، 30 يونيو 2020. (داخلية الوفاق)

أطلع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بحكومة الوفاق، عميد محمد المداغي، الثلاثاء، وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، الدكتور يوسف جلالة، على جهود تأمين المناطق التي سيطرت عليها حكومة الوفاق أخيرًا بعد نزع الألغام والمخلفات والمفخخات وتمكين المواطنين من العودة لمنازلهم.

وحضر اللقاء مدير مكتب شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية، مقدم أكرم الراجحي، وعُقد بمقر رئاسة الوزارء بالعاصمة طرابلس، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وخلال اللقاء، تم تقديم رؤى وأفكار وبرامج من شأنها مساعدة النازحين والمهجرين بداية من تكوين قاعدة بيانات بحيث يتم حصرهم بطريقة دقيقة، ومن ثم إمكانية مد يد العون لهم، والتأكيد على إيجاد آلية للتواصل الدائم بين الوزارتين، حسب البيان.

والخميس الماضي، ناقش جلالة مع عضو مجلس النواب عن ترهونة، أبوبكر سعيد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة، محمد الكشر، الصعوبات التي تواجه النازحين من مدينة ترهونة للعودة إلى ديارهم، والمشكلات المعرقلة لذلك.

وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أغسطس الماضي، أعداد النازحين داخل ليبيا بأكثر من 268 ألفًا، منهم 120 ألفًا نزحوا منذ بدء «حرب العاصمة» في أبريل 2019.

وفي مايو الماضي أعلن الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أندريه ماهيستش، تقديم مواد نظافة وإغاثة لنحو 20 ألف نازح داخلي في بنغازي، إلى جانب دعم 1600 لاجئ و700 مهاجر في مراكز الاحتجاز في ليبيا، إلى جانب 1500 مدني ليبي في مختلف المناطق.