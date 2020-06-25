جلالة يبحث الصعوبات أمام عودة النازحين من ترهونة

لقاء وزير شؤون المهجرين الدكتور يوسف جلال مع النائب عن ترهونة أبوبكر سعيد، ورئيس المجلس التسييري لبللدية محمد الكشر، 25 يونيو 2020، (حكومة الوفاق)

ناقش وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الدكتور يوسف جلالة، الصعوبات التي تواجه النازحين من مدينة ترهونة للعودة إلى ديارهم، والمشكلات المعرقلة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، بحضور عضو مجلس النواب عن ترهونة أبوبكر سعيد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 11 يونيو الماضي، زار وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، المدينة، حيث وجه نداء للنازحين بالعودة إلى مدينتهم، مطمئنا إياهم بأنهم «سينعمون بالأمن، دون اللجوء إلى تصفية الحسابات غير المسموح بها».

وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أغسطس الماضي، أعداد النازحين داخل ليبيا بأكثر من 268 ألفًا، منهم 120 ألفًا نزحوا منذ بدء «حرب العاصمة» في أبريل 2019.

وفي مايو الماضي أعلن الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أندريه ماهيستش، تقديم مواد نظافة وإغاثة لنحو 20 ألف نازح داخلي في بنغازي، إلى جانب دعم 1600 لاجئ و700 مهاجر في مراكز الاحتجاز في ليبيا، إلى جانب 1500 مدني ليبي في مختلف المناطق.