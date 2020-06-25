جلالة يبحث الصعوبات أمام عودة النازحين من ترهونة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 يونيو 2020, 02:20 مساء
لقاء وزير شؤون المهجرين الدكتور يوسف جلال مع النائب عن ترهونة أبوبكر سعيد، ورئيس المجلس التسييري لبللدية محمد الكشر، 25 يونيو 2020، (حكومة الوفاق)

ناقش وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الدكتور يوسف جلالة، الصعوبات التي تواجه النازحين من مدينة ترهونة للعودة إلى ديارهم، والمشكلات المعرقلة لذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الخميس، بحضور عضو مجلس النواب عن ترهونة أبوبكر سعيد، ورئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، حسب بيان إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 11 يونيو الماضي، زار وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، المدينة، حيث وجه نداء للنازحين بالعودة إلى مدينتهم، مطمئنا إياهم بأنهم «سينعمون بالأمن، دون اللجوء إلى تصفية الحسابات غير المسموح بها».

وقدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في أغسطس الماضي، أعداد النازحين داخل ليبيا بأكثر من 268 ألفًا، منهم 120 ألفًا نزحوا منذ بدء «حرب العاصمة» في أبريل 2019.

وفي مايو الماضي أعلن الناطق باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أندريه ماهيستش، تقديم مواد نظافة وإغاثة لنحو 20 ألف نازح داخلي في بنغازي، إلى جانب دعم 1600 لاجئ و700 مهاجر في مراكز الاحتجاز في ليبيا، إلى جانب 1500 مدني ليبي في مختلف المناطق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مقابلته مع قناة «الوسط» (Wtv) عقيلة صالح يتحدث عن دور دول الجوار وكيفية عودة ...
ليبيا
عقيلة صالح لـ«قناة الوسط»: مطلب سرت مقرا للسلطة التنفيذية سيكون مقبولا
ليبيا
المسماري يطالب بتعديل الوعاء الزمني والمكاني لبعثة تقصي الحقائق الدولية إلى ...
ليبيا
«الصحة العالمية» تتوقع بلوغ إصابات كورونا 10 ملايين خلال الأسبوع المقبل
دولى
في مذكراته.. بولتون يسخر من عرض ترامب تعيينه مبعوثا للمصالحة الليبية
ليبيا
رسميا.. الزمالك يعلن عدم استكمال الدوري المصري ورفضه منح اللقب للأهلي
رياضة عالمية
في مثل هذا اليوم: رحيل سلوى سعد بوقعيقيص أيقونة ثورة 17 فبراير
ثقافة وفن
بومبيو: قرار الضم في الضفة الغربية «يرجع للإسرائيليين»
دولى
شقيق لترامب يسعى لمنع صدور كتاب يكشف أسرار عائلة الرئيس الأميركي
عربى
«النهر الصناعي» يكشف عدد الاعتداءات على الآبار وأسباب ضعف تدفق المياه
ليبيا
الحاسي: حالة «كورونا» المسجلة في «بن جواد» خالطت 120 مواطنا
ليبيا
وزراء الخارجية العرب يشددون على «وحدة ليبيا» ويرفضون جميع التدخلات الخارجية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بيض البط.. فوائد عديدة ومخاطر صحية