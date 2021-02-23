القوات البحرية تعلن إنقاذ 105 مهاجرين في عرض البحر المتوسط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 فبراير 2021, 05:16 مساء
المهاجرون الذين جرى إنقاذهم ليلة 21 فبراير 2021. (الناطق باسم القوات البحرية)

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية عن إنقاذ 105 مهاجرين غير شرعيين في عرض البحر المتوسط ليل السبت الماضي 21 فبراير، من بينهم 93 مهاجرا من الذكور وخمس نساء وثلاث قصر وأربعة أطفال، جميعهم من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية عبر صفحته على «فيسبوك» أن من بين المهاجرين الذكور الذين جرى إنقاذهم 32 مهاجرا من مالي، و14 مهاجرا من ساحل العاج، و28 مهاجرا من السودان، وخمسة مهاجرين من غينيا كوناكري، وثلاثة مهاجرين من تشاد، وخمسة مهاجرين من الكاميرون، وثلاثة من سيراليون، وثلاثة من غانا.

وأضاف أن من بين المهاجرين الإناث اثنتين من غينيا كوناكري، واثنتين من الكاميرون، وواحدة من ساحل العاج، إضافة إلى ثلاثة قصر من مالي وساحل العاج، وغينيا كوناكري، وطفلين من ساحل العاج وطفلين آخرين من غينيا كوناكري.

ونشر الناطق صورا للمهاجرين الأفارقة بعد إعادته إلى إحدى نقاط الإنزال الليبية دون أن يسميها.

المهاجرين الذين جرى انقاذهم ليلة 21 فبراير 2021. (الناطق باسم القوات البحرية)
المهاجرين الذين جرى انقاذهم ليلة 21 فبراير 2021. (الناطق باسم القوات البحرية)
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