استحداث قسم للمناظير بمستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي – الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 19 فبراير 2021, 07:09 مساء

أعلن مستشفى الشهيد عطية الكاسح التعليمي - الكفرة، عن استحداث قسم للمناظير بالمستشفى، يتم تدشينه بدعم مالي 200 ألف دينار من آمر كتيبة سبل السلام الشيخ عبدالرحمن هاشم.

وقال المستشفى في بيان، اليوم، إنه خلال شهر نوفمبر الماضي وخلال مراحل تحديث وهيكلة المستشفى تلقى مديره العام اتصالا من آمر كتيبة سبل السلام الشيخ عبدالرحمن هاشم، الذي أبدى دعمه للجهود المبذولة للرفع من مستوى الخدمات الطبية التي يحتاجها الأهالي.

وأوضح البيان أنه تم تسليم دعم مالي لإدارة المستشفى بلغ 200 ألف دينار، ولم يتم الإعلان عنها «نزولا عند رغبة الشيخ باعتبار الدعم جزءا من واجب رجال الكتيبة نحو أهلهم».

وأوضحت إدارة المستشفى أنه فعلا تم تسلم المبلغ وتخصيصه لاستحداث قسم للمناظير، وتم شراء عدد من المناظير التشخيصية والعلاجية، فيما تقرر بناء على رأي المهندسين المختصين أن يتم تركيبها في مقر استراحة العاملين بقسم العزل (العناية سابقا)، وهو ما أدى إلى التأخير في افتتاح القسم، علما بأن المناظير موجودة وقريبا سيتم تأهيل المكان وافتتاح القسم بالتزامن مع افتتاح  قسم العناية الجديد واستحداث قسم لمرضى الأورام.

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