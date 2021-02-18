دبيبة يثمن دور مصر في دعم الحوار الليبي ويتطلع إلى بناء علاقات استراتيجية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 04:24 مساء
السيسي ودبيبة في قصر الاتحادية بالقاهرة، 18 فبراير 2021. (الرئاسة المصرية)

ثمّن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة دور مصر في دعم الحوار الليبي، معربا عن تطلعه إلى بناء علاقات استراتيجية معها، وفق بيان مكتبه الإعلامي عقب لقائه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة.

وأجرى دبيبة، اليوم الخميس، لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السياسي بقصر الاتحادية في القاهرة، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في البيان إن لقاء دبيبة والسيسي الذي جرى صباح اليوم في العاصمة المصرية يأتي «في إطار التواصل الإيجابي والتعاون المشترك مع كل الدول الصديقة والشقيقة».

وعبر دبيبة خلال اللقاء عن سعادته وتشرفه بلقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي تلقاها فور وصوله العاصمة المصرية القاهرة.

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وثمّن دبيبة «دور جمهورية مصر العربية في دعم الحوار الليبي بجميع الوسائل بما فيها استضافة اجتماعات مهمة من مسارات الحوار الليبي أثمرت نتائج إيجابية»، و«حرص مصر على سلامة الشعب الليبي ووحدة أراضيه».

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن «تطلع السلطة السياسية الليبية الجديدة إلى بناء علاقات استراتيجية مع جمهورية مصر الشقيقة في جميع المجالات» وفق البيان.

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