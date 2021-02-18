دبيبة يصل القاهرة في أول زيارة خارجية

وصل رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد دبيبة، إلى القاهرة صباح اليوم الخميس، في أول زيارة خارجية.
واستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دبيبة، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
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