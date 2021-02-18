السعودية تجدد الترحيب بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 01:35 صباحا
مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. (أرشيفية: الإنترنت)

جدد المملكة العربية السعودية، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، تأكيد ترحيب الرياض بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء المندوب السعودي في مكتبه بمقر وفد المملكة في نيويورك، مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها.

اقرأ أيضا: سيالة يبحث مع فيصل بن فرحان استئناف السفارة السعودية عملها في طرابلس

وأعرب مندوب المملكة عن حرص بلاده على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق، وأعرب عن أمله في أن تحقق تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وأن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، مشددا على رفض المملكة لأي تدخلات أجنبية في الشأن الليبي من شأنه أن يؤجج الصراعات ويزيد من تفاقم الأزمة الليبية.

وفي التاسع من فبراير الحالي، بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان أهمية عودة السفارة السعودية، واستئناف عملها بالعاصمة طرابلس، وذلك  على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في العاصمة المصرية القاهرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهالي طبرق يحتفلون بالذكرى العاشرة لثورة فبراير
ليبيا
رغم اعتبارها مصدر قلق.. مجموعة الساحل الخمس «متفائلة» بحل دائم للأزمة الليبية
ليبيا
جواز سفر رقمي لمن تلقى التطعيم ضد كورونا في البحرين
عربى
ترامب يعلن حربا مفتوحة على زعيم الجمهوريين
دولى
لهذا السبب يدلل باعة الأسواق العراقية زبونهم الأول
منوعات
إعصار مبابي يحطم برشلونة في معقله ويقرب سان جرمان من ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
هواتف الجيل الخامس خطر يهدد طائرات الركاب
علوم وتكنولوجيا
كريستيانو يقود يوفنتوس على أرض بلاده
رياضة عالمية
رونالدو يعود إلى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد الأوروبي
رياضة عالمية
القبلاوي لقناة «الوسط»: محكمة إيطالية ترفض دعوى تعويض بـ7 ملايين دولار ضد الدولة...
ليبيا
4 انتصارات وتعادل وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مخابز صنعاء تعود إلى العمل بالحطب مع تفاقم نقص الوقود
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فقدت 50 كيلوغراما من وزنها بخطوات بسيطة