سيالة يبحث مع فيصل بن فرحان استئناف السفارة السعودية عملها في طرابلس

سيالة وبن فرحان خلال لقاء في القاهرة، 8 فبراير 2021، (خارجية الوفاق)

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان أهمية عودة السفارة السعودية، واستئناف عملها بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك في لقاء على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في العاصمة المصرية القاهرة، حسب بيان إدارة التواصل الخارجي بالوزارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها، إضافة إلى مستجدات الوضع في ليبيا، حيث رحب بن فرحان بالتوصل إلى السلطة التنفيدية الجديدة، مؤكدا دعم المملكة وحرصها على أمن واستقرار ليبيا وشعبها.