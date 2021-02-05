السعودية تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا مع السلطة التنفيذية الجديدة

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، يتحدث خلال مؤتمر صحفي في مدينة العلا السعودية، 5 يناير 2021. (رويترز)

أعربت المملكة العربية السعودية عن تطلعها إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا مع السلطة التنفيذية الموقتة الجديدة التي جرى اختيارها من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف اليوم الجمعة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ورحبت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «واس»: «بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة»، معربة عن أملها أن «يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر».

وأثنت الوزارة «على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك»، معبرة عن أملها في «أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر».

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وانتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي مجلسا رئاسيا جديدا مكون من ثلاثة أعضاء (رئيس ونائبين) وحكومة وحدة وطنية، لتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي ستدير شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

وسيكون المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وعضوية كل من عبدالله اللافي وموسى الكوني، بينما سيترأس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. وهؤلاء كانوا ضمن القائمة الثالثة التي حصلت في جولة الإعادة على غالب أصوات أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

ورحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا وإيطاليا، وروسيا بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.