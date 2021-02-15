انطلاق جلسة «النواب» في صبراتة برئاسة أبوبكر بعيرة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 15 فبراير 2021, 05:01 مساء
اجتماع أعضاء مجلس النواب في صبراتة. الاثنين 15 فبراير 2020. (بوابة الوسط)

انطلقت بعد ظهر اليوم الإثنين، في مدينة صبراتة غرب ليبيا جلسة لأعضاء مجلس النواب برئاسة النائب أبوبكر بعيرة أكبر الأعضاء سنا.

وقال مصدر برلماني لـ«بوابة الوسط» إنه حضرها حوالي «65 نائبا، منهم قرابة 17 نائبا من المنطقة الشرقية».

وأضاف المصدر أن النواب الحاضرين الجلسة بدؤوا مناقشاتهم حول كيفية التئام مجلس النواب، مرجحا أن يستمر اجتماع النواب في صبراتة ثلاثة أيام.

- بدء جلسة «النواب» في طبرق لبحث ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة

في المقابل، عقد مجموعة أخرى من النواب جلسة تشاورية في مدينة طبرق برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة؛ وذلك «لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة».

اجتماع أعضاء مجلس النواب في صبراتة. الاثنين 15 فبراير 2020. (بوابة الوسط)
اجتماع أعضاء مجلس النواب في صبراتة. الاثنين 15 فبراير 2020. (بوابة الوسط)
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