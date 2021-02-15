بدء جلسة «النواب» في طبرق لبحث ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 15 فبراير 2021, 02:46 مساء
جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 فبراير 2021، (مجلس النواب)

بدأت الجلسة التشاورية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، في مقره بمدينة طبرق.

ورأس الجلسة، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور النائب الثاني له احميد حومة؛ وذلك «لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة».

 

جلسة مجلس النواب في طبرق
جلسة مجلس النواب في طبرق
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة وزيرة خارجية بيرو بعد تلقيها لقاح «كورونا» قبل الشعب
دولى
«أمن طرابلس»: ضبط 4 متهمين في قضايا شروع بالقتل و«هتك عرض» وسرقة بالإكراه
ليبيا
فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما
ليبيا
جريدة «الوسط»: شبح أزمة منح الثقة يلاحق السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسمة في الثلج تحقق نجاحا هائلا