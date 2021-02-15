بدء جلسة «النواب» في طبرق لبحث ترتيبات منح الثقة للحكومة الجديدة

جلسة مجلس النواب في طبرق، 15 فبراير 2021، (مجلس النواب)

بدأت الجلسة التشاورية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، في مقره بمدينة طبرق.

ورأس الجلسة، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بحضور النائب الثاني له احميد حومة؛ وذلك «لمناقشة وضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة».

جلسة مجلس النواب في طبرق

جلسة مجلس النواب في طبرق