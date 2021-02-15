جامعة سبها الأولى في تصنيف الجامعات الليبية للعام 2020

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 15 فبراير 2021, 12:04 مساء
جامعة سبها، (أرشيفة: تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن عميد جامعة سبها، الدكتور مسعود الرقيق، حصول الجامعة على الترتيب الأول في التصنيف المحلي للجامعات الليبية للعام 2020.

وأشار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى إعلان اختيار الجامعة خلال احتفالية اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، بحضور عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد.

وقال عماري إن اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية تضع التصنيف السنوي للجامعات وفق خمسة معايير أساسية هي «التعليم والتعلم، والنتاج المعرفي للجامعة، ومشاركة الجامعة في محيطها وبيئتها، وتواصلها دولّيًّا، والموقع الإلكتروني للجامعة بما يضم من موارد ومعلومات».

وأكد أن عمل اللجنة كان شفافًا، داعيًا الجامعات التي لم تشارك في التصنيف إلى الانضمام العام المقبل.

جامعة سبها، (أرشيفة: تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوز وتعادل في افتتاح الجولة الثالثة بالدوري الممتاز
رياضة محلية
فرنسا تلوح بالأزمة الليبية بعد مطالب برلمانية برحيل قوتها العسكرية من الساحل
ليبيا
مع انتخاب المنفي ودبيبة.. الخلافات الإقليمية تتجدد حول مذكرة التفاهم بين الوفاق ...
ليبيا
النائبة صباح جمعة: اجتماع الغردقة يتوصل إلى «خارطة طريق» دستورية
ليبيا
مصر واليونان وقبرص تدعو الحكومة الليبية الجديدة لاعتبار مذكرات التفاهم الموقعة ...
ليبيا
إدارة بايدن تفسر أسباب تمديد حالة الطوارئ بشأن ليبيا
ليبيا
«خارجية الوفاق» ترد على تسجيل مصور بثه ديوان المحاسبة بشأن مصروفات البعثات ...
ليبيا
الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
الرئاسة التركية: قواتنا ستظل في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائما
ليبيا
جريدة «الوسط»: شبح أزمة منح الثقة يلاحق السلطة الجديدة
ليبيا
5 أحزاب وتكتلات سياسية تطالب بقرار أممي ملزم للأطراف الدولية المتداخلة في الشأن ...
ليبيا
«مركزية» المجالس البلدية تعلن استئناف الحكم بإعادة انتخابات «بلدي طرابلس»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رسمة في الثلج تحقق نجاحا هائلا