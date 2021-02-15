جامعة سبها الأولى في تصنيف الجامعات الليبية للعام 2020

جامعة سبها، (أرشيفة: تصوير: رمضان كرنفودة)

أعلن عميد جامعة سبها، الدكتور مسعود الرقيق، حصول الجامعة على الترتيب الأول في التصنيف المحلي للجامعات الليبية للعام 2020.

وأشار، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إلى إعلان اختيار الجامعة خلال احتفالية اليوم الإثنين بالعاصمة طرابلس، بحضور عضو المجلس الرئاسي ووزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد.

وقال عماري إن اللجنة الوطنية لتصنيف الجامعات الليبية تضع التصنيف السنوي للجامعات وفق خمسة معايير أساسية هي «التعليم والتعلم، والنتاج المعرفي للجامعة، ومشاركة الجامعة في محيطها وبيئتها، وتواصلها دولّيًّا، والموقع الإلكتروني للجامعة بما يضم من موارد ومعلومات».

وأكد أن عمل اللجنة كان شفافًا، داعيًا الجامعات التي لم تشارك في التصنيف إلى الانضمام العام المقبل.

جامعة سبها، (أرشيفة: تصوير: رمضان كرنفودة)