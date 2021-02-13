القبض على متهم بـ«هتك عرض» في غوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 10:20 مساء
المتهم في قضية هتك عرض في غوط الشعال، 13 فبراير 2021. (مديرية أمن طرابلس)

ألقى قسم التوثيق والمعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على متهم في جريمة هتك عرض في غوط الشعال، وذلك تنفيدًا لأوامر الضبط والإحضار الصادرة عن نيابة استئناف طرابلس.

وقالت مديرية أمن طرابلس، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن الجريمة مدرجة تحت رقم «456_2018» غوط الشعال، ومقيدة بالسجل العام تحت رقم «1521_2018»، لافتة إلى إحالة المتهم إلى مركز شرطة غوط الشعال لاستكمال باقي الإجراءات القانونية تمهيدًا لإحالته إلى النيابة.

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وصدر بحق المتهم حكم حضوري من الدائرة الأولى بمحكمة استئناف طرابلس بتاريخ 25 فبراير 2020، قضى بإدانته ومعاقبته بالسجن خمس سنوات عما نسب إليه.

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