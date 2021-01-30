مديرية أمن بنغازي تكشف تفاصيل ضبط رجلين وسيدتين في قضية «هتك عرض وزنا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 10:12 صباحا
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، تفاصيل ضبط رجال مركز شرطة الكويفية رجلين وامرأتين أثناء تواجدهم في سيارة دون لوحات معدنية، وتوجيه تهمة هتك العرض والزنا لهم.

وقالت المديرية إنه بعد توقيف سيارة فيها الأربعة، تلاحظ ارتباك السائق وتلعثمه عند سؤاله عند علاقة السيدتين به وزميله، ثم تم التحقيق مع الأربعة، ليحضر أثناء التحقيق زوج إحدى السيدتين، الذي قال إنه يشك في تعرض زوجته وشقيقتها لـ«المواقعة» من قبل االمضبوطين، مضيفًا أن «والدة زوجته تقوم باستخدام بناتها في ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية». وجرى اتخاذ الإجراءات مع المتهمين، وأُحيلوا للنيابة العامة بتهمة هتك العرض والزنا بالرضا.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن عملية الضبط هذه جرت الأربعاء الماضي، «فأثناء إجراء استيقاف ضمن خطة تأمين بنغازي تم ضبط سيارة نوع ميتسوبيشي، رصاصي اللون رصاصي، دون لوحات معدنية يقودها المدعو (م.ع.ح) ويرافقه (س.ع.م) وكان برفقتهما كل من المدعوة (ر.س.ص) والمدعوة (أ.س.ص)».

وأضاف البيان: «بسؤال السائق عن ملكية وإجراءات السيارة لوحظ عليه الارتباك والتلعثم، وبسؤاله عن السيدتين، أفاد بأنهما شقيقتيه، وبطلب المستندات الثبوتية تبين أنه لا تربطه بهما أية علاقة، وعند سؤال السيدتين عن سبب تواجدهما بسيارة المعني ذكرتا أنهما قامتها باستئجاره لزيارة شقيقتهما القاطنة بمدينة المرج».

وتابع البيان: «وبينما التحقيق جارٍ مع المذكورين، حضر للمركز المدعو (س.ص.أ) وتقدم بشكوى ضد زوجته (ر.س.ص) وأختها (أ.س.ص) والشخصين اللذين كانا برفقتهما، وذكر أنه يشك في تعرض زوجته وشقيقتها للمواقعة من قبل هذين الشخصين، كما ذكر أن أم زوجته تقوم باستخدام بناتها في ممارسة الدعارة مقابل مبالغ مالية، وتم إتخاذ الإجراءات وأُحيلوا للنيابة العامة بتهمة هتك العرض والزنا بالرضا».

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