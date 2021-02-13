السني: لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 13 فبراير 2021, 01:32 صباحا
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني. (الإنترنت)

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني إن لجنة العقوبات بمجلس الأمن رفضت رسمياً طلب بلجيكا التصرف في أي أموال مجمدة، وأقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بها

ووصف السني في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الرسمي «تويتر» فجر السبت، قرار مجلس الأمن بأنه «انتصار مهم لليبيا»، منوها إلى «جهود البعثة و وزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار».

اقرأ أيضا: مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها

وأضاف  مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة «نصحنا بلجيكا سحب طلبها سابقاً!»، معتبرًا أن «هذا القرار تحذير لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين». ووجه السني الشكر إلى «كل الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقفنا لرفض التصرف في الأموال المجمدة وعلى رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس».

وقدمت مؤسسة بلجيكية تدعىGSDT الصندوق العالمي للتنمية المستدامة (المملوكة للأمير البلجيكي لوران) طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، فيما دعت مؤسسة الاستثمار داعية المجلس ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهيئة الأوروبية للصحة: على العالم أن يستعد لفرضية أن فيروس «كورونا» سيبقى بيننا
دولى
من يخلف بنسودا؟.. «الجنائية الدولية» تستعد لانتخاب مدع عام جديد
دولى
وفاة المطرب المصري علي حميدة
ثقافة وفن
بايرن ميونخ يتوج بكأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه.. ويحقق السداسية
رياضة عالمية
«مركزية» المجالس البلدية تعلن استئناف الحكم بإعادة انتخابات «بلدي طرابلس»
ليبيا
المركز الوطني للأرصاد يحذر من تقلبات جوية حادة شمال ليبيا اعتبارا من الأحد ...
ليبيا
3 تعادلات وفوز وحيد في مباريات اليوم بالدوري الليبي
رياضة محلية
العدد 273 من جريدة «الوسط»: حكومة دبيبة أمام تحدي «الثقة».. ومساعٍ لإطلاق حملة ...
ليبيا
بالصور.. الأهلي المصري يحرز برونزية مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه
رياضة عالمية
المنفي يصل إلى بنغازي
ليبيا
النويري وحومة يدعوان إلى عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة في مدينة تحددها لجنة ...
ليبيا
ديوان المحاسبة: 5 بعثات دبلوماسية ليبية في دولة واحدة و10 ملايين دينار ارتفاعا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد تناول اللوز يوميا