مؤسسة الاستثمار تدعو مجلس الأمن إلى رفض طلب بلجيكا لرفع التجميد عن جزء من أصولها

رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود. (أرشيفية: المؤسسة الليبية للاستثمار)

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار رفضها القاطع لطلب قدمته الحكومة البلجيكية إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد على جزء من أصولها في بلجيكا، داعية المجلس ولجنة العقوبات الدولية المعنية بليبيا إلى رفض هذا الطلب.

وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الأحد، إن الطلب البلجيكي «قدم بالنيابة عن مؤسسة بلجيكية تدعيGSDT الصندوق العالمي للتنمية المستدامة المملوكة للأمير البلجيكي لوران»، نافية أي علاقة تعاقدية مع هذه المؤسسة.

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنها «تتمتع بالاستقلالية القانونية التامة عن الدولة الليبية، وتملك الذمة القانونية والمالية المستقلة، وليست مسؤولة عن أي مطالبات ضد الحكومة الليبية»، مشيرة إلى أنه «لا توجد أسباب قانونية أو أي مبرر آخر لكي تحاول الحكومة البلجيكية تسوية ديونها من الجهات الليبية الأخرى عن طريق الاستيلاء على أموال تخص المؤسسة والشركات التابعة لها».

وذكرت المؤسسة أن سبق للأمين لوران أن قام «بمحاولات مماثلة وغير ناجحة لرفع التجميد عن هذه الأصول وقد رفضت وزارة الخزانة البلجيكية هذه المحاولة بشدة في عام 2016، وهو القرار الذي أكده المجلس البلجيكي في عام 2018».

كما أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن أصولها في بلجيكا «تخضع لنظام الجزاءات بالأمم المتحدة التي فرضت في عام 2011، وذلك لحمايتها لصالح الشعب الليبي على المدى الطويل للأجيال القادمة، وليس كعقاب»، معتبرة أن الطلب البلجيكي برفع التجميد عن جزء من أصولها «يتناقض مع ما نصت عليه قرارات لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا».

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ودعت المؤسسة مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى «الرفض العاجل لهذا الطلب الغير مبرر على الإطلاق من الحكومة البلجيكية»، مطالبة «باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع الإفراج عن أي أموال تحتفظ بها المؤسسة أو الشركات التابعة لها في البنوك البلجيكية».

وأكد المؤسسة في ختام البيان أنها كصندوق ثروة سيادي ملتزمة «بحماية ثروة البلاد والحفاظ عليها للأجيال الحالية والمستقبلية ومتابعة جميع السبل القانونية الممكنة لذلك»، منوها إلى تواصلها على الفور مع الحكومة البلجيكية ولجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة لتوضيح معارضتها الشديدة لهذا الطلب.