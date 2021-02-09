تسجيل 58 إصابة بفيروس كورونا في سبها و8 حالات شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 09:57 صباحا
أحد المختبرات الصحية في ليبيا, (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها تسجيل 58 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين، و8 حالات شفاء وحالتي وفاة.

وقال المركز إن المختبر التابع له تسلم 167 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد أمس، أظهرت نتائج التحاليل المعملية سلبية 109 حالات، فيما تأكدت إصابة 58 حالة، منها 45 جديدة و13 مخالطة.

وتوزعت حالات الإصابة على كل من سبها بـ32 حالة، منها 22 جديدة وعشر مخالطة، والشاطئ 16 حالة، منها 13 جديدة وثلاث مخالطة، والقطرون أربع حالات جديدة، وكذلك تمنهنت أربع حالات جديدة، ومرزق والزيغن بحالة جديدة لكل منهما.

فيما كانت حالتا الوفاة في كل من سبها والشاطئ بحالة واحدة لكل منهما.

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