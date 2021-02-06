19 % نسبة المشاركة في انتخابات بلدية طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 10:20 مساء
مواطن يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية في طرابلس المركز 19%، على ما أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، السبت.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن نسبة المشاركة توزعت بواقع 72% للرجال و28% للنساء، إضافة إلى مشاركة تسعة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز (صور)

ويحق لـ33 ألفًا و740 ناخبًا وناخبة الإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الذي فتحت أبواب مراكزه أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم، وأغلقت في السابعة مساء.

وتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقبًا من تسع منظمات مختلفة. ويجري استخدام الحبر الانتخابي (الرذاذة)، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».

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