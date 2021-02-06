السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 08:50 مساء
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أدلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم السبت، بصوته في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية في بلدية طرابلس المركز، وذلك بمركز الاقتراع بمدرسة «علي وريث».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي في بيان، إن السراج اطلع على الإجراءات المتخذة لإنجاح العملية الانتخابية، والتقى برئيس اللجنة المركزية للانتخابات البلدية سالم بن تاهية، ورئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي طرابلس المركز الصديق أبوهديمة، ونوه بما يسود مسار الانتخابات من «هدوء ونظام وشفافية، وإدارة ناجحة لليوم الانتخابي».

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في التاسعة من صباح اليوم وأغلقت في السابعة مساءً. ولم تعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حتى الآن نسب المشاركة في الاقتراع، الذي يحق فيه لـ33 ألفًا و740 ناخبًا وناخبة الإدلاء بأصواتهم.

- غلق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية في طرابلس المركز

وتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقبًا من تسع منظمات مختلفة. ويجري استخدام الحبر الانتخابي (الرذاذة)، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».

فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
فائز السراج يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
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