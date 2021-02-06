غلق مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية في طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 08:02 مساء
مواطن يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)

أغلقت في السابعة من مساء اليوم، السبت، مراكز الاقتراع في التصويت في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية ببلدية طرابلس المركز.

ولم تعلن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية حتى الآن نسب المشاركة في الاقتراع الذي بدأ في التاسعة من صباح اليوم، ويحق فيه لـ33 ألفًا و740 ناخبًا وناخبة الإدلاء بأصواتهم.

- فتح مراكز الاقتراع للانتخابات المحلية في بلدية طرابلس المركز (صور)

وتنافس في هذا السباق الانتخابي ثماني قوائم وثلاث نساء وثلاثة من ذوي الإعاقة، فيما يشارك بمراقبة العملية الانتخابية 243 مراقبًا من تسع منظمات مختلفة. ويجري استخدام الحبر الانتخابي (الرذاذة)، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كورونا».

رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية سالم بن تاهية يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة)
مواطن يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)
مواطنة تدلي بصوتها في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)
مواطن يدلي بصوته في انتخابات بلدية طرابلس المركز، 6 فبراير 2021. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية)
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