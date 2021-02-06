أميركا و4 دول أوروبية بعد انتخاب السلطة الموقتة: مستعدون لمحاسبة الذين يقوضون العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 01:10 صباحا
عملية الاقتراع لاختيار السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة في جنيف الجمعة. (الإنترنت)

رحبت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية موقتة موحدة مكلفة قيادة البلاد إلى الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، ، وقالت: «ينبغي على جميع المشاركين في الملتقى الآن دعم السلطة التنفيذية الجديدة في أداء واجباتها تجاه الشعب الليبي، والتنفيذ الكامل لحظر الأسلحة، ودعم الانسحاب الفوري لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب».

وقالت الدول الخمس، في بيان أصدرته وزارة الخارحية الألمانية الجمعة، «نحن على استعداد لمحاسبة أولئك الذين يهددون الاستقرار أو يقوضون العملية السياسية في ليبيا»، داعية «جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية إلى ضمان تسليم سلس وبنَّاء لجميع الاختصاصات والواجبات إلى السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة». 

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وأضاف البيان: «لا يزال أمامنا طريق طويل. سيتعين على السلطة التنفيذية الموحدة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير الخدمات العامة الأساسية للشعب الليبي، والشروع في برنامج للمصالحة الهادفة، وتلبية الاحتياجات الحرجة للميزانية الوطنية، وتنظيم الانتخابات الوطنية».

وطالبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بأن تكون الحكومة الموقتة الجديدة، التي يقترحها رئيس الوزراء المكلف، شاملة حقًّا، وتسمح بتمثيل جميع الليبيين، بما في ذلك ما يتعلق بالجنس والعرق والأصل المناطقي». كما دعا البيان «مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي إلى الحفاظ على وظيفتهم المهمة، بما يضمن تركيز السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة على التحضير للانتخابات وإجرائها على النحو الذي يقرره المنتدى».

وأسفر تصويت أجراه أعضاء ملتقى الحوار الليبي، برعاية أممية في جنيف الجمعة، عن فوز عبد الحميد دبيبة برئاسة الوزراء، ومحمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس.

وفي وقت سابق رحبت كل من مصر والإمارات وقطر وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا والسعودية بتشكيل السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة في ليبيا، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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