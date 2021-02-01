وقفة احتجاجية للمتقاعدين أمام مقر إدارة الخدمات المالية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 01 فبراير 2021, 07:07 مساء
أعضاء نقابة المتقاعدين في بني وليد خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر إدارة الخدمات المالية بالبلدية. (الإنترنت)

نظم أعضاء نقابة المتقاعدين في بني وليد، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الخدمات المالية بالبلدية للمطالبة بتحسين مرتباتهم الضمانية، التي لا تتجاوز 450 دينارًا.

وأكد أعضاء النقابة، في بيان أصدروه خلال وقفتهم، أن شريحة المتقاعدين من أهم شرائح المجتمع، التي تتكون من الأفراد الذين أفنوا عمرهم في سبيل بناء الوطن.

وطالب المحتجون «بضرورة الإلتفات إلى هذه الشريحة وتكريمها بدل إهمالها وتهميشها وغض الطرف عنها وتركها في زاوية مظلمة يكسوها الغبار»، مؤكدين أن «شريحة المتقاعدين تعاني وتصرخ ولا مجيب».

وطالب المحتجون وزارة المالية بتنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم (377) لسنة 2019، بشأن تخصيص مبلغ 500 مليون دينار لتسوية جزء من مستحقات المتقاعدين عن شهر مارس لسنة 2011، وتطبيق القانون والقرارات والأحكام القضائية الصادرة والمطالبة بالحقوق، التي يكفلها لهم القانون.

وأكد المحتجون مطالبتهم بتطبيق قانون التأمين الصحي وتنفيذ القرار (271) لسنة 2014، بشأن زيادة مرتبات المتقاعدين وصرف مستحقات منحة الزوجة، وعلاوة الأبناء التي تم إيقافها من سنوات سابقة.

أعضاء نقابة المتقاعدين في بني وليد خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر إدارة الخدمات المالية بالبلدية. (الإنترنت)
أعضاء نقابة المتقاعدين في بني وليد خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر إدارة الخدمات المالية بالبلدية. (الإنترنت)
أعضاء نقابة المتقاعدين في بني وليد خلال الوقفة الاحتجاجية أمام مقر إدارة الخدمات المالية بالبلدية. (الإنترنت)
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