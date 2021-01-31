وليامز تأمل مشاركة أكبر عدد من الليبيين في الجلسة الحوارية الرقمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 07:34 مساء
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز تأمل مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب في الجلسة الحوارية الرقمية الخاصة التي ستنطلق الساعة التاسعة مساء، اليوم الأحد، بتوقيت طرابلس. 

ونشرت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» رابطا للموقع الإلكتروني للجلسة الحوارية الرقمية مع وليامز، التي قالت إنها تهدف إلى «جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات».

وتتوقع البعثة الأممية طرح عدد كبير من الأسئلة، منوهة إلى أن فريقها سيقوم بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، والتي سيتم تسجيلها وبث وقائعها.

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وأعلنت البعثة، أمس الأحد، أسماء 45 مرشحا للسلطة التنفيذية المزمع إعلانها في ختام اجتماعات ملتقى الحوار السياسي في سويسرا خلال الأسبوع الجاري لإجراء عملية التصويت.

ويتنافس على عضوية المجلس الرئاسي 24 مرشحا، بينما يتنافس على منصب رئيس الوزراء 21 مرشحا، وذلك في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي تسبق إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

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