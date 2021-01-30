وليامز تعقد جلسة حوارية مباشرة مساء الأحد

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: البعثة الأممية)

تعقد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، جلسة حوارية مباشرة، الساعة التاسعة من مساء غد الأحد، عبر منصة الحوار الرقمي، أملة في مشاركة أكبر عدد ممكن من الليبيين وخاصة السيدات والشباب.

وقالت البعثة في بيان، إن الجلسة تهدف إلى جمع أهم الأسئلة التي يرغب الشارع الليبي في طرحها على المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، خلال الفترة التمهيدية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

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وحسب البيان، فسيقوم فريق البعثة بجمع الأسئلة الأكثر تكرارًا والمتصلة بالمهام المنوطة بالمناصب المذكورة من مداخلات المشاركات والمشاركين في الجلسة الحوارية الرقمية وطرحها بشكل مباشر على المتقدمين للتنافس على المناصب التنفيذية في جلسة حوارية مفتوحة، سيتم تسجيلها وبث وقائعها لاحقًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي المكونة من 24 شخصًا، ومنصب رئيس الوزراء المكونة من 21 شخصًا، وذلك في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة التي تسبق إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل. وأشارت إلى عقدها اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه في سويسرا في الفترة من 1 إلى 5 فبراير لإجراء عملية التصويت على السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة الجديدة.