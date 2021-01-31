«تعليم الوفاق» تنظم ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة

ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة، 30 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

نظمت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، السبت، ورشة عمل حول جهوزية المدارس بالمراقبات للعودة للدراسة، بمشاركة أعضاء من اللجنة العليمة الاستشارية التابعة لها، ورؤساء فرق تقييم جهوزية المدارس بالمراقبات.

واستعرض أعضاء من اللجنة العلمية الاستشارية، خلال الورشة التي احتضنتها قاعة نقابة المعلمين في العاصمة طرابلس، تقييم ومتابعة تطبيق الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

- «تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل العودة المدرسية

وتطرقت الورشة إلى التعريف بآليات وطرق ملء وإحالة نماذج تقييم الجهوزية، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بتطبيق الإطار الوبائي.

وقررت وزارة التعليم إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وتأجيل العودة المدرسية إلى السادس من فبراير المقبل، مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

وأوضحت أن قرارها يأتي استنادًا إلى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»، وفي ضوء «الوضع الاستثنائي» الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مصلحة وسلامة الطلاب، وفق تعبيرها.

ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة، 30 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة، 30 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة، 30 يناير 2021. (تعليم الوفاق)