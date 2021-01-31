«تعليم الوفاق» تنظم ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 01:45 صباحا
ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة، 30 يناير 2021. (تعليم الوفاق)

نظمت وزارة التعليم في حكومة الوفاق، السبت، ورشة عمل حول جهوزية المدارس بالمراقبات للعودة للدراسة، بمشاركة أعضاء من اللجنة العليمة الاستشارية التابعة لها، ورؤساء فرق تقييم جهوزية المدارس بالمراقبات.

واستعرض أعضاء من اللجنة العلمية الاستشارية، خلال الورشة التي احتضنتها قاعة نقابة المعلمين في العاصمة طرابلس، تقييم ومتابعة تطبيق الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

- «تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل العودة المدرسية

وتطرقت الورشة إلى التعريف بآليات وطرق ملء وإحالة نماذج تقييم الجهوزية، والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بتطبيق الإطار الوبائي.

وقررت وزارة التعليم إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل الدراسية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، وتأجيل العودة المدرسية إلى السادس من فبراير المقبل، مع استمرار امتحانات الشهادة الإعدادية في مواعيدها المقررة دون تغيير.

وأوضحت أن قرارها يأتي استنادًا إلى توصيات اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا»، وفي ضوء «الوضع الاستثنائي» الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار مصلحة وسلامة الطلاب، وفق تعبيرها.

ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة، 30 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة، 30 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
ورشة عمل حول جهوزية المدارس للعودة للدراسة، 30 يناير 2021. (تعليم الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح «سبوتنيك في» الروسي
عربى
تقرير يكشف سبب اصطدام مروحيتين فرنسيتين في مالي أسفر عن مقتل 13 عسكريا
دولى
أبونوارة لـ«بوابة الوسط»: قررت الترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم الليبي
رياضة محلية
كتاب جديد يصر على وجود حياة خارج الأرض
علوم وتكنولوجيا
جريدة «الوسط»: جو سياسي مشحون يفصل بين انتهاء ولاية ستيفاني وبداية مهمة كوفيتش
ليبيا
غوتيريس للمرتزقة: اتركوا الليبيين وشأنهم
ليبيا
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
بيانات رسمية: ارتفاع أسعار أكثر من نصف السلع الأساسية في طرابلس خلال 2020
ليبيا
«الأزمات الدولية»: 4 مجموعات تتنافس على السلطة التنفيذية في ليبيا.. وتحذير من ...
ليبيا
مجموعة مسلحة تستولي على سيارة نجدة في بنغازي
ليبيا
«الصراعات» تهوي بنصيب الفرد من عائدات النفط الليبي إلى 128 دولارًا خلال 2020
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«نيسان» توقف إنتاج سيارات البنزين والديزل