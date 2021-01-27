«صحة الموقتة» تنعى طبيبا توفي جراء «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 05:28 مساء
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، وفاة طبيب يعمل بمركز بنغازي الطبي متأثرًا بإصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: «تتقدم وزارة الصحة، ومن خلالها الأسرة الصحية، بأحر التعازي وأصدق المواساة لعائلة شهيد الواجب الوطني، السيد حسن الصلابي، طبيب بمركز بنغازي الطبي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد».

وقالت إن «المرحوم أحد أبطال فريق الجيش الأبيض الذين قدموا الرعاية الطبية لمرضى الأورام بالقسم في مدينة بنغازي، ومتطوع لمرضى الأورام في مدينة سرت، وهو أحد الأبطال الذي يفخر بهم مركز بنغازي الطبي ويفخر به زملاؤه، وكل العاملين معه في القسم».

- «صحة الموقتة» تنعى طبيبة توفيت جراء إصابتها بـ«كورونا»

والدكتور الصلابي يعد ثاني حالة من العناصر الطبية داخل مدينة بنغازي من المتوفين أثناء جائحة فيروس «كورونا المستجد»، حسب البيان.

وخلال النصف الأول من شهر أغسطس، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بمرض «كوفيد-19» في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.ِ وأعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة في سبتمبر، إصابة ستة من المديرين للمرافق الصحية بالفيروس، كما تأكد خلال نفس الفترة إصابة خمسة من العناصر الطبية بمركز العزل الطبي المرج.

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