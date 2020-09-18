«صحة الموقتة» تنعي طبيبة توفيت جراء إصابتها بـ«كورونا»

شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

نعت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، الخميس، الطبيبة بمركز العزل السريري الجفرة، شادية مفتاح الأبيض، التي توفيت جراء إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وقدمت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» تعازيها إلى أسرة الطبية «شهيدة الواجب»، منوهة بـ« كل ما قدمته وتقدمه الأطر الطبية والمهنية الصحية من عمل نبيل في سبيل الإنسانية»، داعية الأطر الطبية إلى «مزيد الصبر والتجنيد بكل روح وطنية لمواجهة هذا الفيروس».

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يشار الي أن الطبية أحد عناصر فرق الرصد والتقصى والاستجابة السريعة العاملة بمنطقة زلة التابعة لإدارة الخدمات الصحية الجفرة.

وشهدت الفترة الأخيرة إصابة عديد العناصر الطبية في ليبيا بفيروس «كورونا»، حيث أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة مطلع سبتمبر الجاري إصابة ستة من المديرين للمرافق الصحية بالفيروس، كما تأكد خلال نفس الفترة إصابة خمسة من العناصر الطبية بمركز العزل الطبي المرج.

وخلال النصف الأول من شهر أغسطس الماضي، ثبتت إصابة ثمانية من العاملين الصحيين، على الأقل، بمرض «كوفيد-19» في جنوب ليبيا، حسب تقرير لمنظمة الصحة العالمية.ِ