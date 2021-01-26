انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لكلية القانون بسرت حول الإصلاح التشريعي في ليبيا

فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لكلية الثانون في سرت. (جامعة سرت)

انطلقت بمدرج مصباح العروي في جامعة سرت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر السنوي العلمي والثالث لكلية القانون حول «الإصلاح التشريعي في ليبيا» والذي يقام تحت شعار «نحو تشريع يراعي متطلبات العصر وخصوصيات المجتمع»، والذي تنظمه وتشرف عليه كلية القانون بالجامعة ويستمر على مدى يومين.

وقال مصدر باللجنة المشرفة على المؤتمر لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة العلمية للمؤتمر قبلت عديد المشاركات التي سيجري مناقشتها عن بعد عن طريق تقنية «فيديو كونفرانس»، مشيرا إلى أن منظمي المؤتمر يتطلعون إلى «إثراء النقاش حول قضية من أهم القضايا التي تخص تطوير المجتمع وبناء الدولة المدنية الحديثة وهي قضية الإصلاح التشريعي في بلادنا».

وأضاف المصدر أن المؤتمر يهدف إلى بحث الأسباب الموجبة للإصلاح التشريعي والوقوف على المشاكل التي تعترضها والمساهمة في وضع المقترحات المناسبة ومحاولة إيجاد الحلول اللازمة للإشكاليات والمعوقات التي تواجه عملية الإصلاح التشريعي وطرحها على طاولة البحث والنقاش.

وأكد المصدر أن هذه العملية تأتي «انطلاقاً من دور الجامعات ومسؤوليتها عن البحث العلمي بتشجيع الروابط العلمية بين الأكاديميين، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع وازدهاره»، مشيرا إلى أن «رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور أحمد عبدالله ويدان كان له دور كبير ومحوري في إنجاح المؤتمر من خلال تواصله مع المشاركين من مختلف أنحاء ليبيا»

واعتبر المصدر أن المؤتمر يعد «خطوة في الطريق الصحيح» آملا أن «يخرج بتوصيات تساهم في إيجاد حلول لكافة لاختلافات في ظل مشاركات واسعة من عدد من رجال القانون بليبيا».

فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لكلية الثانون في سرت. (جامعة سرت)

فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لكلية الثانون في سرت. (جامعة سرت)