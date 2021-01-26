«عمل الوفاق»: عدد القوى العاملة يقترب من مليوني عامل بسوق العمل الليبية خلال 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 09:45 مساء
شعار وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، أن عدد القوى العاملة في سوق العمل الليبية اقترب من مليوني عامل خلال العام المنصرم 2020، بحسب ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الوزارة: «إن معدلات القوى العاملة في سوق العمل الليبية المسجلة بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل، صعدت إلى نحو 1.872.971 مليون وظيفة خلال العام 2020».

وأضافت أن «عدد العاملين بالجهاز الإداري وصل إلى 1.696.097 مليون شخص»، بينما «بلغ عدد العاملين خارج الجهاز الإداري 176.874 ألف شخص»، في حين «جاء عدد المتحصلين على المرتبات الضمانية والأساسية 409.531 ألف شخص، وعدد المتحصلين على منحة الطلبة 123.546 ألف شخص».

ولفتت وزارة العمل والتأهيل إلى أن «نسبة عدد الذكور من العدد الكلى بلغت 64%، وبلغ عدد الإناث العاملات نسبة 36%».

كما بلغت «نسبة العاملين من السن العمرية (18 - 28) 5%، فيما ارتفعت نسبة العاملين من سن (29 - 38) إلى نحو 30%، ووصلت نسبة العاملين من السن العمرية (39 - 48) 36% وهي الأعلى، كما سجلت السن العمرية (49 - 58) نسبة 22%، والسن العمرية (59 - 65) نسبة 6%، وممن هم بسن عمرية أكبر من 65 بلغت 1%» وفق الوزارة.

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