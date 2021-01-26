59 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 08:35 مساء
عناصر طبية ليبية. (الإنترنت)

سُجلت 59 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في الزاوية خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى 20 حالة شفاء من الوباء، الذي ظهر لأول مرة في ليبيا مارس الماضي، على ما أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية.

وقالت الإدارة، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن مختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالزاوية تسلم، الثلاثاء، 127 عينة مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبينت سلبية 68 عينة، وإيجابية 59 عينة.

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وتوزعت العينات الموجبة بواقع 25 حالة جديدة و14 مخالطة من الزاوية المركز، إضافة إلى 20 حالة موجبة جديدة من الزاوية الغرب.

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