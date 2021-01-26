طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزاوية المركز

فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 870 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 393 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ133 حالة، ثم الزاوية المركز بـ37 حالة، و35 حالة في جنزور، و23 حالة في الزاوية الغرب، و17 حالة في كل من غريان والزهراء وزليتن، و14 حالة في زوارة، و12 حالة في كل من صبراتة وخليج السدرة والخمس والماية، و10 حالات في كل من السبيعة ويفرن، و9 حالات في الزنتان، و8 حالات في كل من العجيلات والقره بوللي، و7 حالات في كل من بني وليد والمنشية الجميل، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض.

إضافة إلى 6 حالات في كل من البريقة وقصر الأخيار، و5 حالات في كل من أجدابيا والجميل وزلطن وقصر بن غشير وكاباو وسوق الخميس أمسيحل، و4 حالات في كل من الرياينة والغريفة، و3 حالات في كل من باطن الجبل وصرمان وتراغن والزاوية الجنوب ووازن، وحالتين في كل من طبرق والعامرية والعوينية وبنغازي، وحالة واحدة في كل من العواتة وسبها والبوانيس والكفرة والمعمورة.

وتماثل للشفاء 945 مصابا، منهم 760 حالة في طرابلس، و3 حالات في غريان، و4 حالات في أجدابيا، وحالة في كل من باطن الجبل والبريقة، و21 حالة في سبها، و79 حالة في مصراتة، و5 حالات في الزنتان، و20 حالة في صبراتة، و10 حالات في العجيلات، و8 حالات في زوارة، و33 حالة في الزاوية المركز، في حين توفي 7 آخرون، بينهم 3 حالات في صرمان، وحالة في كل من مسلاتة والبوانيس وحالتان في زوارة.