تشديد الإجراءات الاحترازية لـ«كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 26 يناير 2021, 12:14 صباحا
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

قررت اللجنة الرئيسية لمكافحة فيروس «كورونا» في سرت تشديد الإجراءات الاحترازية بعد تزايد حالات الاصابة المؤكدة والاشتباه بسبب المخالطة والوفاة.

وأوضح رئيس اللجنة في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن فرع جهاز الحرس البلدى بسرت كلف دوريات تفتيش بمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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وأشار إلى «اقفال صالتين للمناسبات نهائيا، مقاهى وصالات الأرقيلة»، منوها إلى «اشتراط ارتداء الكمامات عند دخول المطاعم والأسواق والمرافق الطبية والحكومية حفاظا على صحة المواطنين».

وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالوباء في سرت 611 حالة فيما بلغ إجمالي أعداد الوفيات 38 حالة وفاة، وفق المصدر.

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