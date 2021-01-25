مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يناقش تفعيل إدارة الرقابة الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 04:34 مساء
اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مع إدارة الرقابة الداخلية بالشركة. (الشركة العامة للكهرباء)

عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، اجتماعا موسعا مع الإدارة العامة الداخلية بالشركة، وذلك لمناقشة تفعيل دورها المناط بها، بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن الاجتماع يأتي «في إطار دور مجلس إدارة الشركة في تطوير وتحسين عمل الإدارات ومتابعتها بشكل مستمر»، مشيرة إلى أن الاجتماع حضره رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة مع الإدارة العامة للرقابة الداخلية.

وأوضحت الشركة أن الاجتماع خصص «لمناقشة الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للرقابة الداخلية وتذليل كافة العوائق والصعوبات التي تواجه سير عمل هذه الإدارة، بالإضافة إلى تفعيل الدور المناط بها».

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