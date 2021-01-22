السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 06:36 مساء
شعار السفارة الأميركية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

سلطت السفارة الأميركية في ليبيا الضوء على توقيع الرئيس جو بايدن، أول من أمس، أمرا رئاسيا بعنوان «إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة»، والذي ينهي قيود السفر المفروضة على مواطني عدد من الدول للسفر إلى الولايات المتحدة ومنها ليبيا.

وقالت السفارة إن قرار بايدن أنهى الأمريْن الرئاسييْن 9645 و9983 اللذين أطلقهما الرئيس السابق ترامب، بحسب بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم.

وأوضحت السفارة أن جميع بروتوكولات اختبار فيروس «كورونا المستجد» والحجر الصحي ستظل سارية المفعول للمتقدمين للحصول على التأشيرات وخدمات المواطنين الأميركيين في سفارة الولايات المتحدة بتونس.

وبحسب البيان، سيتم قريبًا تحديث المعلومات على موقع الويب «ustraveldocs.com» للحصول على إرشادات حول كيفية التقدم للحصول على تأشيرة في سفارة الولايات المتحدة بتونس، والمتطلبات التي تفرضها تونس للدخول إلى أراضيها فيما يتعلق بفيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين لويد أوستن أول وزير للدفاع من أصل أفريقي
دولى
ليبيا تستعيد حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
العدد 270 من جريدة «الوسط»: انفراجة في العملية السياسية تمهد للسلطة الجديدة.. ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن فتح باب الترشح للسلطة التنفيذية للفترة التحضيرية
ليبيا
تعادل بطعم الخسارة لليبيا في بطولة «الشان»
رياضة محلية
«تعليم الموقتة» تؤكد استمرار الدراسة في مراقبات البلديات التابعة لها
ليبيا
بالصور.. آثار الحريق والانفجار الذي وقع بمقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة بجميع مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من السبت.. ...
ليبيا
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
سلطنة المسماري تبين تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الصيام العلاجي