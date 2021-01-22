السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات المتحدة

شعار السفارة الأميركية في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

سلطت السفارة الأميركية في ليبيا الضوء على توقيع الرئيس جو بايدن، أول من أمس، أمرا رئاسيا بعنوان «إنهاء الحظر التمييزي على الدخول إلى الولايات المتحدة»، والذي ينهي قيود السفر المفروضة على مواطني عدد من الدول للسفر إلى الولايات المتحدة ومنها ليبيا.

وقالت السفارة إن قرار بايدن أنهى الأمريْن الرئاسييْن 9645 و9983 اللذين أطلقهما الرئيس السابق ترامب، بحسب بيان للسفارة الأميركية في ليبيا اليوم.

وأوضحت السفارة أن جميع بروتوكولات اختبار فيروس «كورونا المستجد» والحجر الصحي ستظل سارية المفعول للمتقدمين للحصول على التأشيرات وخدمات المواطنين الأميركيين في سفارة الولايات المتحدة بتونس.

وبحسب البيان، سيتم قريبًا تحديث المعلومات على موقع الويب «ustraveldocs.com» للحصول على إرشادات حول كيفية التقدم للحصول على تأشيرة في سفارة الولايات المتحدة بتونس، والمتطلبات التي تفرضها تونس للدخول إلى أراضيها فيما يتعلق بفيروس «كورونا».