النويري يرحب باتفاق اللجنة الدستورية على دعم الاستفتاء على مشروع الدستور

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 يناير 2021, 09:54 مساء
النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، ترحيبه بـ«إعلان اللجنة الدستورية» التي اجتمعت بمدينة الغردقة المصرية خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري، «والذي ينتهي بدعم الاستفتاء على مشروع الدستور لكي يقرر ويعبر الشعب عن إرادته من خلال الاستفتاء عليه»، وفق بيان تلقته «بوابة الوسط» اليوم الخميس.

وأضاف النويري في بيانه المؤرخ في 19 يناير الجاري الاستفتاء على مشروع الدستور «من شأنه أن يحسم الجدل القانوني حول المسار الدستوري وعمل الهيئة التأسيسية لمسودة مشروع الدستور مهما كانت نتيجة التصويت».

وقال النويري: «إذا ما تم إقرارها (مسودة الدستور) سوف تصل بنا إلى حسم القاعدة الدستورية التي سوف تقوم عليها الانتخابات المطلوبة والمقررة بنهاية هذا العام، وكذلك فإن هذا الأمر سوف يعزز السيادة الوطنية والوحدة الوطنية والسلم والسلام الاجتماعي وإنهاء كافة أوجه الخلافات بين أبناء الوطن الواحد، ويكون الدستور هو الفيصل بينهم، وبعيدا عن أي تدخلات خارجية وانقسامات داخلية».

- البعثة الأممية تعلق على قرار اللجنة الدستورية بالاستفتاء قبل الانتخابات
- السفير الأميركي يرحب بجهود حل المسائل الدستورية المتعلقة بالانتخابات
- مصر ترحب باتفاق لجنة المسار الدستوري الليبية وتتطلع لاستضافة الجولة الأخيرة في فبراير
- أعضاء اللجنة الدستورية يتفقون على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية   

وأشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب بدور مصر على ما قدمته من دعم للمسار الدستوري «الذي توج بتوافق ليبي - ليبي يخدم مصلحة دولتنا العليا»، مؤكدا في ختام البيان «ضرورة أن تكون كافة الحلول تنبع من أبناء الوطن بعيدا عن التدخلات الخارجية ويكون الحل ليبياً - ليبياً».

وأعلن أعضاء اللجنة الدستورية الليبية المشاركون في اجتماع المسار الدستوري الذي عقد في مدينة الغردقة المصرية، الثلاثاء، اتفاقهم «بإجماع الآراء»، على إجراء استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرملين يرد على اتهامات نافالني بامتلاك بوتين قصرًا هائلًا على ضفاف البحر ...
دولى
رونالدو بعد التتويج بالسوبر الإيطالي: سعيد جدا بلقبي الرابع.. هذا هو يوفنتوس ...
رياضة عالمية
توضيح من «تعليم الوفاق» بشأن امتحانات الدور الثاني للتعليم الأساسي
ليبيا
بايدن يتسلم الحقيبة النووية وسط إجراءات استثنائية للمرة الأولى في تاريخ أميركا
دولى
رئيس باكستان يدعو إلى خطوات لتحسين العلاقات التجارية مع ليبيا
ليبيا
بايدن يصدر أوامر تنفيذية من بينها رفع حظر السفر عن عدد من الدول ذات الأغلبية ...
دولى
13.14 مليار دولار مدفوعات النقد الأجنبي و 9.34 مليار قيمة العجز في 2020
ليبيا
«تعليم الوفاق»: إيقاف الدراسة لجميع الصفوف والمراحل اعتبارا من السبت وتأجيل ...
ليبيا
«الرئاسي» ينعى ضحايا الانفجار في مقر الأكاديمية البحرية
ليبيا
إنتاج 760 مليون قدم مكعب غاز يوميا من منصتين بحقل بحر السلام بحلول 2024
ليبيا
سلطنة المسماري تبين تفاصيل آلية اختيار السلطة التنفيذية
ليبيا
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وصفات صحية مفيدة بالزنجبيل