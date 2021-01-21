البعثة الأممية تعلق على قرار اللجنة الدستورية بإلاستفتاء قبل الانتخابات

اجتماع الجولة الثانية للمسار الدستوري بالغردقة. الثلاثاء 19 يناير 2021. (مجلس النواب)

أعربت البعثة الأممية، الأربعاء، عن تقديرها للالتزام المعلن من اللجنة الدستورية المؤلفة من مجلسي النواب واالأعلى للدولة المجتمعة في مصر على إجراء استفتاء حول الدستور قبل الانتخابات المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر 2021.

وتعهدت البعثة في بيان صادر الأربعاء بمواصلة «العمل مع جميع الجهات المعنية بهدف دعم العملية الانتخابية المؤدية إلى ليبيا ديمقراطية ومستقرة»، وفق الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعقدت اللجنة الدستورية اجتماعها الأربعاء في مدينة الغردقة المصرية، واتفقت على إجراء استفتاء على الاقتراح الدستوري الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، بناءً على القانون رقم (6) لعام 2018 المعدّل بالقانون رقم (1) لعام 2019 ، كما اتفقوا على تعديل المادة (6) من القانون رقم (6) لعام 2019 المتعلقة بالأكثرية المطلوبة لاعتماد الدستور.

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واتفق أعضاء المجلسين على استئناف مناقشاتهم في الغردقة من 9 إلى 11 فبراير المقبل، ودعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للحضور والمشاركة في مناقشتهم بشأن إجراء الاستفتاء. ووفق بيان البعثة الأممية فقد «طالب المشاركون بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة في تفعيل قرارهم وتوفير الدعم اللازم لإجراء الاستفتاء عند تحديد موعده».

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان بيان صادر عن الخارجية المصرية عن ترحيب القاهرة : «بالاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم بين الأطراف الليبية في مدينة الغردقة، في إطار المسار الدستوري تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتثمن الجهود التي قادت إلى الاتفاق على إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور تمهيدًا لإجراء الانتخابات الليبية المقررة يوم 24 ديسمبر 2021».