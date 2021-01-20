شفاء 4 حالات من «كورونا» في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 08:13 مساء
عناصر طبية تابعة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في الواحات، الأربعاء، خروج آخر حالة من مركز عزل الواحات بمستشفى جاول العام بعد تأكد شفائها، إضافة إلى شفاء ثلاث حالات في العزل المنزلي.

وأشارت اللجنة، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى وجود حالتي إصابة نشطة بفيروس «كورونا» في العزل المنزلي.

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وحتى الثلاثاء، وصل إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» في ليبيا إلى 111 ألفًا و124 حالة، منها 20 ألفًا و479 نشطة، و88 ألفًا و930 متعافى، بينما توفي 1715 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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