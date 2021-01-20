«مكافحة الأمراض»: 659 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 01:37 مساء
أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 659 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 868 مصابا، في حين توفي 15 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 3733 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1316 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 900 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 237 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 120 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 130 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 42 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 104 عينات.

واستقبل مختبر فرع المركز الوطني غريان 65 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 77 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 168 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية والدرن 75 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 16 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 162 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الجفرة ست عينات، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 138 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 177 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 111 ألفا و124 حالة، منها 20 ألفا و479 نشطة، و88 ألفا و930 متعافى، بينما توفي 1715 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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